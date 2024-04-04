سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي: لا مكان للإرهاب وداعميه في مستقبل المنطقة
أكد مجلس الأمن القومي التركي عقب اجتماعه في أنقرة، أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل المنطقة، كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة ومنظمات الإغاثة.
مجلس الأمن القومي التركي: لا مكان للإرهاب وداعميه في مستقبل المنطقة
مجلس الأمن القومي التركي يجتمع غي أنقرة ويؤكد أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل المنطقة / صورة: AA
4 أبريل 2024

قال مجلس الأمن القومي التركي الخميس إنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية وداعميها في مستقبل المنطقة".

وأفاد المجلس عقب اجتماع أعضائه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في بيان، بأنه: "لن يكون للتنظيمات الإرهابية وداعميها حيز في مستقبل منطقتنا بأي شكل".

وتابع: "نؤكد متابعتنا من كثب هجمات تنظيم (PKK/ PYD/ YPG) الإرهابي التي تستهدف مواطنينا وبعثاتنا الخارجية في أوروبا".

وأواخر مارس/آذار الماضي، شنّ أنصار تنظيم PKK الإرهابي هجوماً على مبنى القنصلية التركية في هانوفر بأجسام صلبة لكسر نوافذها، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد كسرهم زجاج مدخلها الرئيسي.

كما نفّذ أنصار التنظيم الإرهابي أعمال شغب بقرية شيراتي في مدينة لييج البلجيكية، حيث معظم السكان من الأتراك.​​​​​​​

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى وقف الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة ومنظمات الإغاثة ودعم جهود السلام الدائم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثول الدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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