أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة آخر التطورات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنّ نتنياهو وبايدن، بحثا هاتفياً التوترات الأخيرة مع إيران، في أعقاب اتهام الأخيرة لتل أبيب باغتيال 7 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، في دمشق الاثنين الماضي.

والاثنين ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في الهجوم الإسرائيلي على البعثة بدمشق.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى قتل إسرائيل 7 موظفين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي".

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمرة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.