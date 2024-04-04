سياسة
2 دقيقة قراءة
اتصال بين بايدن ونتنياهو لبحث التوترات مع إيران واستهداف عمال إغاثة بغزة
قال إعلام عبري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا هاتفياً التوترات الأخيرة مع إيران، واغتيال إسرائيل موظفين بمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.
اتصال بين بايدن ونتنياهو لبحث التوترات مع إيران واستهداف عمال إغاثة بغزة
بايدن يهاتف نتنياهو للمرة الأولى منذ أسابيع / صورة: Getty Images
4 أبريل 2024

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة آخر التطورات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنّ نتنياهو وبايدن، بحثا هاتفياً التوترات الأخيرة مع إيران، في أعقاب اتهام الأخيرة لتل أبيب باغتيال 7 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، في دمشق الاثنين الماضي.

والاثنين ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في الهجوم الإسرائيلي على البعثة بدمشق.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى قتل إسرائيل 7 موظفين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي".

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مدمرة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us