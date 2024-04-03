سياسة
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أردوغان: لا مكان للإرهاب في مستقبل تركيا والمنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل تركيا والمنطقة برمتها. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مأدبة إفطار رمضاني نظمتها الرئاسة التركية لمنتسبي جهاز الأمن والدرك.
أردوغان: لا مكان للإرهاب في مستقبل تركيا والمنطقة
أردوغان: لا مكان للإرهاب في مستقبل تركيا والمنطقة / صورة: AA
3 أبريل 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل تركيا والمنطقة برمتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مأدبة إفطار رمضاني نظمتها الرئاسة التركية لمنتسبي جهاز الأمن والدرك وخفر السواحل التركية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "عازمون على أن نُظهر للجميع أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل تركيا والمنطقة".

وأضاف أن تركيا تتابع عن كثب محاولات إعادة تمكين التنظيمات الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى أن قوات بلاده المسلحة تخوض كفاحاً فعالاً وناجحاً للغاية ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز.

وتابع: "إننا نقطف ثمار استراتيجيتنا المتمثلة في ضرب الإرهابيين في أوكارهم، وبفضل عملياتنا الناجحة أوشك تنظيم PKK الإرهابي على الانتهاء".

وأردف: "وبفضل عملياتنا في سوريا والعراق، استطعنا إبعاد تنظيمي داعش و PKK\YPG عن حدودنا، وسنواصل عملياتنا ضد الإرهاب بكل حزم".

وأشار أردوغان إلى أن الذين يحاولون تنظيم سياسة تركيا واقتصادها ودبلوماسيتها من خلال التنظيمات الإرهابية، لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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