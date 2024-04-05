سياسة
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تركيا تعلن إرسال 21 طائرة و8 سفن مساعدات إلى غزة
قال السفير التركي في مصر صالح موطلوشن إن بلاده أرسلت إلى قطاع غزة حتى اليوم 21 طائرة و8 سفن مساعدات. وأشار موطلوشن إلى أن مساعدات تركيا الإنسانية زادت بالتعاون مع مصر وأن 95 بالمئة من المساعدات التي تصل غزة تمر عبر مصر وبدعم من السلطات المصرية.
تركيا تعلن إرسال 21 طائرة و8 سفن مساعدات إلى غزة
تركيا تعلن إرسال 21 طائرة و8 سفن مساعدات إلى غزة / صورة: AA
5 أبريل 2024

قال السفير التركي في مصر صالح موطلوشن إن بلاده أرسلت إلى قطاع غزة حتى اليوم 21 طائرة و8 سفن مساعدات.

جاء ذلك في كلمة خلال مأدبة إفطار أقامها لوسائل إعلام مصرية بالعاصمة القاهرة، مساء الخميس.

وأشار موطلوشن إلى أن مساعدات تركيا الإنسانية زادت بالتعاون مع مصر وأن 95 بالمئة من المساعدات التي تصل غزة تمر عبر مصر وبدعم من السلطات المصرية.

وأضاف: "أرسلت تركيا حتى الآن 21 طائرة و8 سفن مساعدات، وتحمل كل سفينة مساعدات إلى غزة ما بين 2 إلى 3 آلاف طن من المواد الإغاثية".

وأكد ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات ملموسة أكثر من أجل إدخال الغذاء والمواد الإغاثية إلى غزة، مبينًا أن هذا ما تطلبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأعرب عن تمنياته في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والبدء في إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، مثمنًا الدور الذي تلعبه مصر في هذا السياق.

وشدد أن تركيا مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم في الفترة التي تلي وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الشعب التركي "يشعر بمعاناة ومظلومية الشعب الفلسطيني بقدر ما يشعر به الشعب المصري".

كما لفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى زيارة ناجحة للغاية إلى مصر مؤخرا.

وأردف: "عقدت مباحثات مهمة بين البلدين في مجالات الثقافة والتعليم والأمن والتجارة، وفي الفترة المقبلة سيجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى تركيا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية التركية وصول حجم المساعدات الإنسانية التركية للفلسطينيين إلى 42 ألف طن، منذ بدء العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو 7 أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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