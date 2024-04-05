سياسة
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شروط من الأمم المتحدة للمشاركة بجهود الإغاثة البحرية لغزة.. تعرّف أبرزها
اشترطت الأمم المتحدة أن يكون توزيع المساعدات القادمة عبر الممر البحري إلى قطاع غزة "مبدئياً وآمناً ومستداماً ومحايداً" من أجل المشاركة في هذه الجهود.
شروط من الأمم المتحدة للمشاركة بجهود الإغاثة البحرية لغزة.. تعرّف أبرزها
شروط من الأمم المتحدة للمشاركة بجهود الإغاثة البحرية لغزة / صورة: Reuters
5 أبريل 2024

اشترطت الأمم المتحدة أن يكون توزيع المساعدات القادمة عبر الممر البحري إلى قطاع غزة "مبدئيا وآمنا ومستداما ومحايدا" من أجل المشاركة في هذه الجهود.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، مساء الخميس.

وأوضح دوجاريك أنه لكي تشارك الأمم المتحدة في الممر المذكور يجب التوصل إلى اتفاق مع وكالات الإغاثة الإنسانية في غزة واستيفاء الشروط الأساسية.

وقال: "الشروط الأساسية هي توزيع المساعدات بشكل مبدئي وآمن و مستدام ومحايد وزيادة الكمية"، مبينًا أن المفاوضات بشأن هذه المسألة مستمرة".

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء.

وقبل أكثر من أسبوعين، افتتحت سفينة المساعدات "أوبن آرمز" الممر البحري المباشر إلى قطاع غزة المحاصر، حاملة 200 طن من الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى.​​​​​​​

والسبت، غادرت قافلة مكوّنة من 3 سفن ميناء في قبرص الرومية، محمّلة بـ 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات لغزة مع تزايد المخاوف بشأن الجوع في القطاع، و فق ما أعلنته مؤسسة خيرية دولية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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