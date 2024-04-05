سياسة
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منظمات إغاثة دولية تحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة موظفيها
قالت منظمات إغاثة دولية، الخميس، إنه ليس بوسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة، وإن على الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تجنب قتلهم.
منظمات إغاثة دولية تحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة موظفيها
منظمات إغاثة دولية تحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة موظفيها / صورة: Reuters
5 أبريل 2024

قالت منظمات إغاثة دولية، الخميس، إنه ليس بوسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة، وإن على الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تجنب قتلهم.

وأوضح سكوت بول المدير المساعد لشؤون السلم والأمن في أوكسفام أمريكا لصحفيين "نضطر كل يوم لاتخاذ قرار بشأن تعليق عملية ما أو المضي قدما في عملية ما، وفي أغلب الأحيان يكون القرار هو التعليق لأن الظروف الأمنية غير مواتية".

من جانبها أكدت مستشارة السياسات في أوكسفام بشرى الخالدي "أن قواعد الحرب تتطلب أن يعرف المتقاتلون دائما الفرق بين الأهداف العسكرية وموظفي الإغاثة الإنسانية".

وتابعت "يتعين أن تأخذ إسرائيل على عاتقها تجنب إيذائنا"، مضيفة أن منظمات الإغاثة تجعل موظفيها مرئيين قدر الإمكان في محاولة لحمايتهم.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 196 من العاملين في المجال الإنساني استشهدوا حتى الآن في الحرب والعدوان المستمر على غزة منذ ستة أشهر.

جاء ذلك في وقت علقت فيه بعض منظمات الإغاثة عملياتها في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة "المطبخ المركزي العالمي" يوم الاثنين، وخلفت عدداً من الضحايا من عمال الإغاثة معظمهم يحملون جنسيات غربية.

وشكت الأمم المتحدة مراراً من العقبات الإسرائيلية التي تعرقل إدخال المساعدات لغزة وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة إنها تبلغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواقع مقارها والتحركات التي تخطط لها وإنها على تواصل يومي معها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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