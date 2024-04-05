أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي مساء الخميس، سقوط 37 قتيلاً و30 جريحاً، بغارات أمريكية-بريطانية على اليمن منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، إن "العدوان الأمريكي-البريطاني على اليمن، وهو يقترب من اكتمال ثلاثة أشهر، نفّذ فيه 424 غارة وقصفاً بحرياً".

وأضاف أنه "ارتقى خلال العدوان الأمريكي-البريطاني 37 شهيداً وأصيب 30 جريحاً، ونحتسب الشهداء في سبيل الله، وفي موقف مشرف عظيم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وشدّد على "فشل الأعداء وإخفاقهم في منع عمليات الجماعة أو الحدّ منها"، معتبراً "النتائج التي حقّقَتها قواتنا مهمة جدّاً".

استهداف 90 سفينة

في المقابل، أعلن الحوثي استهداف 90 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، منذ بدء عمليات الجماعة اليمنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الحوثي: "جبهتنا في اليمن مستمرة في العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وصولاً إلى المحيط الهندي".

وكشف وصول عدد السفن التي استهدفتها الجماعة إلى "90 بين إسرائيلية وأمريكية وبريطانية".

وأضاف: "بلغت العمليات خلال شهر فقط 34 عملية نُفّذَت بـ125 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة".

ولفت الحوثي إلى "استمرار عمليات القصف لأهداف تابعة للعدو الإسرائيلي إلى أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفنَ شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشنّ التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردَ من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تَدخُّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.