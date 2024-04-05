سياسة
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جيش الاحتلال يقيل قائد لواء ناحال عقب مقتل عمال إغاثة بغزة
أعلن جيش  الاحتلال الإسرائيلي إقالة قائد لواء ناحال، ضمن سلسلة إجراءات عقابية بعد مقتل 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة.
جيش الاحتلال يقيل قائد لواء ناحال عقب مقتل عمال إغاثة بغزة
إسرائيل تُقيل قائد لواء عقب مقتل عمال إغاثة بغزة / صورة: Reuters
5 أبريل 2024

قرر هرتسي هاليفي رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الخميس، إقالة قائد لواء ناحال، ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي، الاثنين الماضي.

واتخذ هاليفي سلسلة من الإجراءات الصارمة، وفق القناة 14 العبرية الخاصة, في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من منظمة الغذاء العالمي، منها إقالة رئيس لواء ناحال، أحد ألوية النخبة المشاة في الجيش.

وأشارت القناة إلى أنّ هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، وقائد الفرقة 162 المدرعة.

يأتي ذلك القرار بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلالها مقتل عمال الإغاثة السبعة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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