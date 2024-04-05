قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأُصيبَ عشرة آخرون بجروح في ضربات روسية جديدة استهدفت خاركيف، ثانية كبرى مدن أوكرانيا ومنطقتي سومي ودونيتسك شمال وشمال شرق البلاد، وفق ما أعلنته السلطات.

وأكّدت السلطات في أراضٍ أوكرانية تحتلّها روسيا مقتل أربعة أشخاص بضربات أوكرانية في مناطقها.

وفي خاركيف قُتل ثلاثة من عناصر الإنقاذ في "ضربة ثانية" على مكان كان تَعرَّض لضربة سابقة "في منطقة مكتظة بالسكان"، وفقاً لرئيس البلدية إيغور تيريخوف.

وأضاف أنّه في المجموع أُصيبَ 12 شخصاً بجروح "بدرجات متفاوتة".

وأشار تيريخوف إلى أنّ شخصاً آخر قُتل في غارة على مبنى سكني في حيّ آخر.

ولقِيَت امرأة تبلغ 68 عاماً المصير نفسه في ضربة لمبنى في حي آخر في المدينة، وفق الشرطة.

وفي منطقة سومي المجاورة، قُتل موظف يبلغ 47 عاماً ويعمل في شبكة لتوزيع الغاز، في قصف روسي آخر، بحسب وزارة الطاقة.

وفي منطقة دونيتسك قُتل زوجان: رجل يبلغ 53 عاماً وامرأة تبلغ 51 عاماً، في قصف مدفعي روسي، وأُصيبَ آخران بجروح في منطقة نيويورك، وفق النيابة العامة الأوكرانية.

تدمير 53 مسيَّرة

في المقابل، أعلنت موسكو الجمعة تدمير 53 طائرة مسيَّرة أطلقتها كييف نحو مناطق روسية عدة، في هجمات واسعة النطاق تركّزت في منطقة روستوف حيث مقر قيادة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "خلال الليل وصباح الخامس من أبريل/نيسان، أُحبِطَت محاولات عدة لنظام كييف لشنّ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة".

وأشارت إلى اعتراض 53 منها، بينها 44 في أجواء منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا عند الحدود مع أوكرانيا.

وشملت الهجمات الأوكرانية الجمعة مناطق ساراتوف وكورسك وبيلغورود وكراسنودار، وفق وزارة الدفاع.

وكثّفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها ضد الأراضي الروسية، وتستهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة، بعدما توعّدت مراراً بنقل القتال الى داخل روسيا ردّاً على الهجمات الكثيفة التي تتعرض لها منذ عامين.

بدورها، أفادت القوات الجوية الأوكرانية عن هجوم روسي شنّته "20 طائرة مسيَّرة (متفجّرة) من طراز شاهد" على منطقة خاركيف، "دمّرت" الدفاعات الجوية 11 منها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تَخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما عدته الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.