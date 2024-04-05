سياسة
3 دقيقة قراءة
8 قتلى بضربات روسية في أوكرانيا وموسكو تعلن تدمير 53 مسيرة
قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب آخرون بجروح في ضربات روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية، فيما أعلنت موسكو تدمير 53 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف نحو مناطق روسية عدة، في هجمات واسعة النطاق تركّزت في منطقة روستوف.
8 قتلى بضربات روسية في أوكرانيا وموسكو تعلن تدمير 53 مسيرة
عربات الإطفاء المتضررة في موقع غارة روسية بطائرة مسيرة في أوكرانيا / صورة: Reuters
5 أبريل 2024

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأُصيبَ عشرة آخرون بجروح في ضربات روسية جديدة استهدفت خاركيف، ثانية كبرى مدن أوكرانيا ومنطقتي سومي ودونيتسك شمال وشمال شرق البلاد، وفق ما أعلنته السلطات.

وأكّدت السلطات في أراضٍ أوكرانية تحتلّها روسيا مقتل أربعة أشخاص بضربات أوكرانية في مناطقها.

وفي خاركيف قُتل ثلاثة من عناصر الإنقاذ في "ضربة ثانية" على مكان كان تَعرَّض لضربة سابقة "في منطقة مكتظة بالسكان"، وفقاً لرئيس البلدية إيغور تيريخوف.

وأضاف أنّه في المجموع أُصيبَ 12 شخصاً بجروح "بدرجات متفاوتة".

وأشار تيريخوف إلى أنّ شخصاً آخر قُتل في غارة على مبنى سكني في حيّ آخر.

ولقِيَت امرأة تبلغ 68 عاماً المصير نفسه في ضربة لمبنى في حي آخر في المدينة، وفق الشرطة.

وفي منطقة سومي المجاورة، قُتل موظف يبلغ 47 عاماً ويعمل في شبكة لتوزيع الغاز، في قصف روسي آخر، بحسب وزارة الطاقة.

وفي منطقة دونيتسك قُتل زوجان: رجل يبلغ 53 عاماً وامرأة تبلغ 51 عاماً، في قصف مدفعي روسي، وأُصيبَ آخران بجروح في منطقة نيويورك، وفق النيابة العامة الأوكرانية.

تدمير 53 مسيَّرة

في المقابل، أعلنت موسكو الجمعة تدمير 53 طائرة مسيَّرة أطلقتها كييف نحو مناطق روسية عدة، في هجمات واسعة النطاق تركّزت في منطقة روستوف حيث مقر قيادة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "خلال الليل وصباح الخامس من أبريل/نيسان، أُحبِطَت محاولات عدة لنظام كييف لشنّ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة".

وأشارت إلى اعتراض 53 منها، بينها 44 في أجواء منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا عند الحدود مع أوكرانيا.

وشملت الهجمات الأوكرانية الجمعة مناطق ساراتوف وكورسك وبيلغورود وكراسنودار، وفق وزارة الدفاع.

وكثّفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها ضد الأراضي الروسية، وتستهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة، بعدما توعّدت مراراً بنقل القتال الى داخل روسيا ردّاً على الهجمات الكثيفة التي تتعرض لها منذ عامين.

بدورها، أفادت القوات الجوية الأوكرانية عن هجوم روسي شنّته "20 طائرة مسيَّرة (متفجّرة) من طراز شاهد" على منطقة خاركيف، "دمّرت" الدفاعات الجوية 11 منها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تَخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما عدته الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us