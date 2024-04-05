استُشهد فلسطيني واعتُقل آخرون الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصدر طبي.

وأعلن مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" في طولكرم "استشهاد الشابّ سائد أبو علوية برصاص قناص احتلالي في أثناء وجوده على سطح منزله بالقرب من المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في جبل النصر بمخيم نور شمس".

وباستشهاد أبو علوية ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 457 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن "قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس، وحاصرت منزلاً وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع عشرات الفلسطينيين".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال "حاصرت أحد المنازل فيه، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة في المكان، في الوقت الذي نشرت فيه قناصتها في البنايات العالية".

وأضافت أن طائرة استطلاع حلّقَت في سماء المنطقة "حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال ونُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ووُصفت حالته بالحرجة، ثم أعلن المستشفى استشهاده".

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى ضاحية ذنابة شرقيّ المدينة، تبع ذلك اقتحام لجيش الاحتلال الذي داهم منزلاً وفتّشه واستجواب أصحابه، كما اعتقلت شابين من منزلهما في مخيم نور شمس.

وقالت "وفا" إن قوة عسكرية ثانية اقتحمت ضاحية ارتاح جنوبيّ المدينة، وداهمت منزلاً لعائلة فلسطينية وفتشته وخربت محتوياته، واعتقلت شابّاً.

وفي نابلس دهمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرقيّالمدينة، حيث اعتقلت فلسطينياً بعد تفتيش منزله.

وفي جنين نفّذَت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات لعدد من المنازل في بلدة فحمة جنوبيّ المدينة، مرفقة لكلاب بوليسية، وأجرت عمليات تفتيش وتحقيقات مع عدد من الفلسطينيين، واعتقلت 3 منهم على الأقلّ، وفق مصادر محلية.

كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين في القرى التي اقتحمها الاحتلال بجنين، حيث سيّرت آليات الاحتلال دورياتها في قرى فحمة وعرابة والزبابدة وسط إطلاق نار.

وأفادت "وفا" بإصابة مواطنَين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية، وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر راعي جنوب جنين، خلال اقتحام الاحتلال البلدة وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.

اعتداءات على المصلّين بالأقصى

وفي القدس اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على آلاف المصلين في المسجد الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت خمسة شبان على الأقلّ.

وكان آلاف المصلين والمعتكفين ردّدوا هتافات مندّدة بالعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن يعتدي الاحتلال عليهم، واستخدم الاحتلال طائرة مسيرة محمَّلة بقنابل الغاز للاعتداء على المصلين، وفق مصادر محلية.

وقالت "وفا" إن آلاف المصلّين تجمعوا في المنطقة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، وبدؤوا ترديد هتافات غاضبة ضد العدوان على قطاع غزة، واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان على الأقلّ عقب الصلاة في أثناء خروجهم من المسجد الأقصى.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أدّى أكثر من 65 ألفّ مصلٍّ صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.