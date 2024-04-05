عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً سفيرين جديدين لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بجانب سفراء لدى عدة دول، حسب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

وعُيّن مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، سفيراً لأنقرة لدى الولايات المتحدة.

كما عُيّن أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، مبعوث تركيا الجديد لدى الأمم المتحدة، محلّ أونال.

وشملت التعيينات أيضاً كلاً من رفعت جيم أورنيكول سفيراً لتركيا لدى غينيا، وأحمد إحسان كيزيلتان لدى تشيلي.

كما عُيّن كورهان كيميك بسفارة تركيا لدى فيتنام، وبليز سيلاسين ريندي سفيرة لدى غواتيمالا.

وضمّت اللائحة الجديدة السفراء محمد سعيد أويانيك لدى بلغاريا، وغوكجن كايا لدى كوستاريكا، وسميح لطف تورغوت لدى سريلانكا، وأحمد إرجين سفيراً لأنقرة لدى غينيا الاستوائية.