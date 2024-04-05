سياسة
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بينها الأمم المتحدة وواشنطن.. أردوغان يعيّن سفراء جدداً لتركيا بعدة دول
عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً، سفراء جدداً لتركيا لدى عدة دول، بينهم سفيران جديدان لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، حسب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.
بينها الأمم المتحدة وواشنطن.. أردوغان يعيّن سفراء جدداً لتركيا بعدة دول
الرئيس رجب طيب أردوغان يعين سفراء جدداً لتركيا في عدة دول / صورة: AA Archive
5 أبريل 2024

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً سفيرين جديدين لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بجانب سفراء لدى عدة دول، حسب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

وعُيّن مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، سفيراً لأنقرة لدى الولايات المتحدة.

كما عُيّن أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، مبعوث تركيا الجديد لدى الأمم المتحدة، محلّ أونال.

وشملت التعيينات أيضاً كلاً من رفعت جيم أورنيكول سفيراً لتركيا لدى غينيا، وأحمد إحسان كيزيلتان لدى تشيلي.

كما عُيّن كورهان كيميك بسفارة تركيا لدى فيتنام، وبليز سيلاسين ريندي سفيرة لدى غواتيمالا.

وضمّت اللائحة الجديدة السفراء محمد سعيد أويانيك لدى بلغاريا، وغوكجن كايا لدى كوستاريكا، وسميح لطف تورغوت لدى سريلانكا، وأحمد إرجين سفيراً لأنقرة لدى غينيا الاستوائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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