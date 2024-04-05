حيدّت الاستخبارات التركية وحيدة أطالاي، من تُسَمَّى مسؤولة في تنظيم PKK/YPG الإرهابي، عبر عملية في منطقة عين العرب بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وبحسب مصادر أمنية الجمعة، نفّذَت الاستخبارات التركية عملية بمنطقة عين العرب ضد الإرهابية وحيدة أطالاي، من تُسَمَّى مسؤولة ما يُسَمَّى "وحدات حماية المرأة" التابعة للتنظيم الإرهابي في سوريا.

وأضافت المصادر أن العملية أسفرت عن تحييد الإرهابية الملقبة بـ"سورهين تشيلا".

وانضمت الإرهابية أطالاي إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2006، ونفّذَت أنشطة إرهابية في العراق بين عامَي 2006 و2014.

وانتقلت الإرهابية بعد ذلك إلى سوريا ونفّذَت أنشطة مسلحة في مناطق القامشلي وعين العرب ورأس العين.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.