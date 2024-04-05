سياسة
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فيدان يدعو الناتو إلى دعم تركيا ضد الإرهاب ويحذّر من خطورة الأوضاع في غزة
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى دعم تركيا بشكل كامل في الحرب ضد الإرهاب، محذّرا في الوقت ذاته من أن الوضع في قطاع غزة "بات لا يُحتمل".
فيدان يدعو الناتو إلى دعم تركيا ضد الإرهاب ويحذّر من خطورة الأوضاع في غزة
هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو ببروكسل. / صورة: AA
5 أبريل 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن لدى تركيا تطلعات من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ما يخصّ مكافحة الإرهاب، داعياً إياها إلى دعم بلاده "بشكل كامل وغير مشروط في الحرب ضد الإرهاب".

حديث فيدان جاء في تصريحات خلال مؤتمر صحفي الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

الحرب ضد الإرهاب

وأضاف فيدان خلال المؤتمر: "أكدنا في الاجتماع أنه ينبغي لبعض الحلفاء عدم التعاون مع تنظيمات إرهابية كما هو الحال في سوريا، الأمر الذي يتعارض مع روح حلف الناتو".

وذكّر فيدان بالاتفاق على تعيين منسّق لمكافحة الإرهاب في قمة فيلنيوس التي عُقدت العام المنصرم في ليتوانيا، لافتاً إلى أن الجهود مستمرة لكي ينظر الناتو إلى الحرب ضد الإرهاب بشكل هيكلي.

وحول ممارسات تنظيم PKK الإرهابي في عدد من الدول الأوروبية قال فيدان: "ما يحزنهم هو أن التنظيم الإرهابي، الذي صمتوا عنه لسنوات، يرهّب شوارعهم، أرى أن التسامح تجاه التنظيم الإرهابي يتناقص تدريجياً، وهو أمر مهمّ".

الأوضاع بقطاع غزة

وفي ما يخصّ الأوضاع بقطاع غزة، أعرب فيدان عن مخاوفه الكبيرة بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه عقد لقاءات مع نظرائه على هامش الاجتماع، أكد خلالها ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأردف: "جميع نظرائنا تقريباً اتفقوا معنا الآن، أن من المهم أن يتوصل المجتمع الدولي إلى هذا التفاهم على صعيد الإنجازات الدبلوماسية، ولكن علينا بذل مزيد لتغيير شيء على أرض الواقع. تصميمنا بشأن هذه القضية مستمرّ".

حرب أوكرانيا

في سياق آخر، أوضح فيدان أنه جرى تلقي معلومات من وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا حول الحرب في بلاده.

وجدّد فيدان الوقوف إلى جانب الحقوق الأمنية والسيادية لهذا البلد، مشدّداً على وجود طرق بديلة للسلام.

وحول ضرورة رفع بعض الدول الأعضاء في الحلف القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، قال فيدان: "ذكرنا أن هذا لا يتوافق مع روح التحالف، وأنه يجب إزالة القيود. أجرينا بعض المفاوضات مع بعض الأعضاء وحللنا المشكلات مع معظمهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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