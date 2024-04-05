سياسة
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تركيا تعلن توقيف 8 أشخاص مشتبه بعملهم مع المخابرات الإسرائيلية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، توقيف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الإسرائيلية، من خلال جمع معلومات عن أفراد وشركات داخل تركيا.
تركيا تعلن توقيف 8 أشخاص مشتبه بعملهم مع المخابرات الإسرائيلية
تركيا تعلن توقيف 8 أشخاص مشتبَه بعملهم مع المخابرات الإسرائيلية . / صورة: AA
5 أبريل 2024

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إنه وُقف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح يرلي قايا في بيان نشره الجمعة عبر حسابه على منصة إكس، أن العملية جرت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

ووُقف المشتبَه بهم على خلفية جمعهم معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية، وفق وزير الداخلية التركي.

وأضاف أن السلطات القضائية التركية قررت حبس اثنين من المشتبَه بهم، ووضع 6 منهم تحت المراقبة العدلية.

وبحسب يرلي قايا، فإن الوزارة تتعقب مختلف أنشطة التجسس داخل تركيا، مشدداً: "لن نسمح أبداً بأنشطة التجسس التي يراد تنفيذها ضد وحدتنا الوطنية وتضامننا داخل حدود بلادنا".

كما هنَّأ الوزير مكتب المدّعي العامّ في إسطنبول وأعضاء جهاز الاستخبارات والشرطة التركية على جهودهم في نجاح العملية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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