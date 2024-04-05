سياسة
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مهنئةً بليلة القدر.. أمينة أردوغان: أتمنى مستقبلاً يعمّه السلام في فلسطين
هنّأت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، العالم الإسلامي بليلة القدر المباركة، التي يجري الاحتفال بها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، داعيةً الله أن يعمّ السلام في فلسطين، وأن تجلب الليلة الحرية والرفاهية لجميع المضطهدين في العالم.
مهنئةً بليلة القدر.. أمينة أردوغان: أتمنى مستقبلاً يعمّه السلام في فلسطين
أمينة أردوغان تمنّت أن تجلب ليلة القدر الخير للعالم الإسلامي والإنسانية / صورة: tccb
5 أبريل 2024

هنّأت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، العالم الإسلامي بليلة القدر المباركة، التي يجري الاحتفال بها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها أمينة أردوغان، على حسابها الرسمي في منصة إكس، اليوم (الجمعة).

وقالت: "أتمنى مستقبلاً يتردد فيه صدى السلام في شوارع فلسطين، وأدعو الله عز وجل أن تجلب رحمة ليلة القدر الحرية والرفاهية لجميع المضطهدين والضحايا في العالم".

ودعت السيدة الأولى في تركيا في رسالتها بالشفاء لجميع المرضى حول العالم ببركات ليلة القدر.

ويتحرى المسلمون حول العالم موعد ليلة القدر في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، فيما تجري العادة في تركيا على الاحتفال بها في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، الذي يعد توقيتاً ثابتاً لها في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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