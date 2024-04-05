سياسة
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الاستخبارات التركية تقبض على من تُسمَّى مسؤولة في PKK الإرهابي بسوريا
نجحت الاستخبارات التركية في القبض على من تُسمَّى مسؤولة في تنظيم PKK/KCK-PYD/YPG التابع لتنظيم PKK الإرهابي، بعملية نوعية جرت في سوريا. وأفادت مصادر أمنية بأنها كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات التركية.
الاستخبارات التركية تقبض على من تُسمَّى مسؤولة في PKK الإرهابي بسوريا
الإرهابية إيبك دمير / صورة: AA
5 أبريل 2024

ألقت الاستخبارات التركية القبض على الإرهابية إيبك دمير، مَن تسمى مسؤولة في تنظيم PKK/KCK-PYD/YPG التابع لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا.

وحسب مصادر أمنية تركية، فإن الإرهابية المذكورة كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات التركية في مناطق عمليتَي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وقالت المصادر إنه أُلقي القبض على الإرهابية شمال سوريا، في عملية نوعية نفَّذها جهاز الاستخبارات التركية، ثم جُلبت إلى تركيا لاستكمال التحقيق معها.

وفي وقت سابق الجمعة، حيّدت الاستخبارات التركية وحيدة أطالاي، من تُسَمَّى مسؤولة في تنظيم PKK/YPG الإرهابي، عبر عملية في منطقة عين العرب بريف محافظة حلب، شمالي سوريا.

وحسب مصادر أمنية نفّذَت الاستخبارات التركية عملية في منطقة عين العرب ضد الإرهابية وحيدة أطالاي الملقبة بـ"سورهين تشيلا"، أفضت إلى تحييدها.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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