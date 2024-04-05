سياسة
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رغم تضييقات الاحتلال.. 120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالأقصى
قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، إن نحو 120 ألفاً أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى، فيما انتشرت الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة وأغلقت عديداً من الشوارع في محيط البلدة القديمة.
رغم تضييقات الاحتلال.. 120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالأقصى
120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالأقصى / صورة: AA
5 أبريل 2024

شهد نحو 120 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود الإسرائيلية.

وصرّح الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن "120 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم".

وكان آلاف من المصلين بدؤوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ مساء الأربعاء، واعتكفوا بالمسجد.

وتتصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مع ليلة القدر التي يحييها الفلسطينيون مساء 26 من شهر رمضان، وهي الليلة الوحيدة من كل أيام السنة التي تفتح فيها أبواب المسجد الأقصى على مدار الساعة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة منذ صباح اليوم، وأغلقت عديداً من الشوارع في محيط البلدة القديمة.

والخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، أن 3600 عنصر سينتشرون في المدينة اليوم (الخميس)، حتى صباح الغد (الجمعة).

ورُصد وجود كثيف للشرطة الإسرائيلية عند أبواب البلدة القديمة لمدينة القدس وفي أزقتها، وعلى مقربة من الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.

ولم تسمح السلطات الإسرائيلية سوى لأعداد قليلة من سكان الضفة الغربية بالوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وتسمح السلطات الإسرائيلية فقط للفلسطينيين الذكور فوق سن 55 عاماً والإناث فوق سن 50 عاماً من سكان الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة شريطة الحصول أيضاً على تصاريح إسرائيلية.

وتفرض السلطات الإسرائيلية عليهم مغادرة القدس قبل موعد صلاة المغرب، وهو ما سيمنعهم الليلة إحياء ليلة القدر بالمسجد.

ولوحظ أن آلاف الفلسطينيين أعدوا للاعتكاف بالمسجد الليلة، بما في ذلك تناول طعام الإفطار بالمسجد.

يأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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