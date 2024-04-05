سياسة
2 دقيقة قراءة
مظاهرة أردنية تطالب بوقف الحرب على غزة وإلغاء اتفاقية وادي عربة
شهدت العاصمة الأردنية عمان الجمعة مسيرة، شارك فيها مئات، مطالبة بوقف الحرب على غزة وبجسر إغاثي بري وجوي دائم للقطاع، داعية لإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الاحتلال الإسرائيلي.
مظاهرة أردنية تطالب بوقف الحرب على غزة وإلغاء اتفاقية وادي عربة
مئات يشاركون مسيرة تطالب بوقف "العدوان" على غزة / صورة: AA
5 أبريل 2024

تجمع مئات الأردنيين، الجمعة وسط العاصمة عمان وتحركوا في مسيرة تطالب بوقف "العدوان" على قطاع غزة، وإسقاط اتفاقية السلام مع إسرائيل، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد كيلومتر واحد عن المسجد).

وأقيمت الفاعلية تحت شعار "جمعة غضب.. إسقاط وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل) ووقف العدوان الصهيوني على غزة"، بدعوة من قوى حزبية وشعبية.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام "وادي عربة" جرى توقيعها عام 1994، برعاية أمريكية.

وهتف المشاركون: "علا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة" و"تسقط وادي عربة تسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل" و"من عمان لغزة.. شاهد نصرة وعزة"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "قادمون يا قدس" و"المطلوب جسر إغاثي بري وجوي دائم" و"كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة"، و"أوقفوا قتل الأطفال"، وغيرها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن في 25 مارس/آذار قراراً يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us