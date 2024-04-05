تجمع مئات الأردنيين، الجمعة وسط العاصمة عمان وتحركوا في مسيرة تطالب بوقف "العدوان" على قطاع غزة، وإسقاط اتفاقية السلام مع إسرائيل، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد كيلومتر واحد عن المسجد).

وأقيمت الفاعلية تحت شعار "جمعة غضب.. إسقاط وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل) ووقف العدوان الصهيوني على غزة"، بدعوة من قوى حزبية وشعبية.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام "وادي عربة" جرى توقيعها عام 1994، برعاية أمريكية.

وهتف المشاركون: "علا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة" و"تسقط وادي عربة تسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل" و"من عمان لغزة.. شاهد نصرة وعزة"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "قادمون يا قدس" و"المطلوب جسر إغاثي بري وجوي دائم" و"كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة"، و"أوقفوا قتل الأطفال"، وغيرها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن في 25 مارس/آذار قراراً يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".