سياسة
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غوتيرش يدعو لقفزة نوعية في مساعدات غزة ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باستخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي كسلاح في حربها على قطاع غزة. وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وزيادة إدخال المساعدات.
غوتيرش يدعو لقفزة نوعية في مساعدات غزة ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع
غوتيريش يجدد دعوته لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: AFP
5 أبريل 2024

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن التقارير التي تحدثت عن استخدام إسرائيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف بشرية داخل قطاع غزة، مجدداً نداءه لوقف إطلاق النار وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين، الجمعة: "أقلقتني بشدة التقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء الصناعي أداة لتحديد الأهداف، ولا سيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف: "لا ينبغي تفويض أي جزء من القرارات المصيرية المتعلقة بالحياة أو الموت والتي تؤثر على عائلات بأكملها إلى حسابات تجريها الخوارزميات بدم بارد".

وتابع: "حذرت لسنوات عديدة من مخاطر تحويل الذكاء الاصطناعي إلى سلاح".

وشدد على أنه "يجب استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة من قوى الخير التي تعود بالنفع على العالم، بدلا من المساهمة في شن حرب على نطاق هائل وطمس معالم المساءلة".

وقال غوتيريش إن "إصلاح الأخطاء في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية يتطلب تحقيقات مستقلة وتغييرات مجدية وقابلة للقياس على الأرض".

وفي وقت سابق كشفت تقارير لموقعَي "972 " و"لوكال كول"، استخدام إسرائيل برنامج الذكاء الصناعي (لافندر)، لملاحقة وتحييد 37 ألف مشتبه به، في قطاع غزة، مخاطرة بحياة عشرات المدنيين عمداً.

كما أظهرت دراسة نشرت في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم تطبيق ذكاء صناعي يسمى بـ"غوسبل"، لتحديد الأهداف في هجماته ضد القطاع.

وفي سياق متصل، أشار غوتيريش إلى أن "196 من موظفي الإغاثة قتلوا في غزة" مطالباً بمعرفة السبب.

ودعا إلى "قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة" واصفاً الوضع في القطاع الفلسطيني بعد مرور 6 أشهر منذ اندلاع الحرب بأنه "بائس تماماً".

وجدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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