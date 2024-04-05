سياسة
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الأمم المتحدة تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومحاسبتها على جرائم بغزة
دعا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال جلسته الجمعة بجنيف، إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبتها على "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
الأمم المتحدة تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومحاسبتها على جرائم بغزة
مجلس حقوق الإنسان يصوت بالأغلبية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة / صورة: Reuters
5 أبريل 2024

صدق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأغلبية الجمعة، على قرار يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبتها على "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر.

وعُقدت الجمعة جلسة للمجلس في مدينة جنيف السويسرية بدعوة من باكستان.

ووفق الحساب الرسمي للمجلس عبر منصة إكس، صوّت لصالح القرار 28 دولة، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

كما ناقش المجلس مشروع القرار الذي قدمته باكستان، بشأن استخدام إسرائيل أسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة بقطاع غزة.

وقدمت الباكستان مشروع نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان قراراً بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بدعم أمريكي، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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