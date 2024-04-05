يتبادل حزب الله وإسرائيل قصفاً عنيفاً مستمراً استهدف مواقع عسكرية على الحدود الفاصلة بين الجانبين، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن حزب الله في بيان الجمعة أن مقاتليه استهدفوا بأسلحة "مناسبة" (لم يحددها) "التجهيزات التجسسية في ثكنة "زرعيت" العسكرية الإسرائيلية، وأصابوها إصابة "مباشرة".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا بقذائف مدفعية وصاروخية تحركاً لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في موقع المالكية، وحققوا "‏إصاباتٍ مؤكدة".‏

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه استهدفوا بصاروخ موجه آلية ‏عسكرية عند بوابة موقع "المطلة"، فـ"أصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح".

ولفت إلى أنهم استهدفوا أيضاً موقع "‏حدب يارون" العسكري الإسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة "مباشرة".

‏كما استهدف الحزب بقذائف المدفعية انتشاراً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة العسكري، وأصابه إصابة "مباشرة"، وفق بياناته. ‏

وفي وقت سابق الجمعة، قال جيش الاحتلال في بيان: "أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على بنية تحتية معادية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة زبقين إلى جانب مبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقة يارين ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب كان فيها مسلحون".

وأضاف: "في وقت سابق من اليوم هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي موقع استطلاع تابع للمنظمة في منطقة شبعا".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك جرت مساء أمس الخميس، مهاجمة موقع عسكري تابع للمنظمة في منطقة كفر حمام".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بمقتل شخصين وإصابة آخر جراء غارة جوية إسرائيلية، الجمعة، على بلدة عيتا الشعب.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أيضاً 4 منازل في بلدات "كفر كلا" و"طير حرفا" و"الزلوطية" وعلى أطراف بلدة "زبقين".

وأشارت إلى أن استهداف إسرائيلي مساء الخميس، ضد بلدة كفر حمام، أدى إلى جرح 7 مدنيين، وتدمير منزل بالكامل وأضرار مباشرة بالمنازل المجاورة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.