سياسة
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مسلح يجتاز الحدود مع الأردن ويطلق النار على جيب عسكري إسرائيلي
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحاً تجاوز الحدود مع الأردن وأطلق النار على جيب عسكري قبل أن يعود، دون أن تتمكن القوات من إصابته.
مسلح يجتاز الحدود مع الأردن ويطلق النار على جيب عسكري إسرائيلي
قوات إسرائيلية على الحدود مع الأردن / صورة: Getty Images
5 أبريل 2024

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مسلحاً أطلق النار ليلة الخميس-الجمعة على جيب عسكري بعد أنّ تجاوز الحدود مع الأردن.

وقالت إذاعة الجيش (رسمية) إن المسلح رجع إلى الأراضي الأردنية دون أنّ تتمكن القوات الإسرائيلية من إصابته.

ولفتت إلى أنّ المسلح تجاوز الحدود بين إسرائيل والأردن، لكنه لم يتجاوز السياج الفاصل.

وهذه الحادثة الأولى من نوعها على الحدود الأردنية-الإسرائيلية، منذ الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 23 مارس/آذار الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحيْن في قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية.

وتندر حوادث التسلل بين الأردن وإسرائيل إذ يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر هي، الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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