سياسة
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أردوغان: "قرن تركيا" سيتحقق بفضل سواعد شباننا
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدور الشباب في بناء مستقبل البلاد، مؤكداً أن "قرن تركيا" سيتحقق بسواعدهم.
أردوغان: "قرن تركيا" سيتحقق بفضل سواعد شباننا
شارك أردوغان في إفطار جامعة ابن خلدون / صورة: AA
5 أبريل 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشبان هم أمل تركيا وأن قرن تركيا سيتحقق بسواعدهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الإفطار الذي نظمته مؤسسة خدمة الشباب والتعليم التركية "تورغيف TÜRGEV"، الجمعة، في جامعة ابن خلدون بإسطنبول.

وقال أردوغان: " تورغيف التي أنشأناها عام 1996، حمت بلادنا وأمتنا لمدة 28 عاماً وأسهمت في تعليم آلاف من أطفالنا، وتوفير منزل دافئ لهم".

وتابع: "واليوم خريجونا، الذين وصل عددهم الإجمالي إلى 40 ألفاً و500، يخدمون الإنسانية في بلدنا وفي جميع أنحاء العالم".

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لكل من أسهم مادياً ومعنوياً في أنشطة المؤسسة، مشيداً بدورها إلى جانب بقية المنظمات التطوعية في مساعدة الشباب التركي الذين "هم ضمانة مستقبلنا".

وتوجه إلى الشباب المشاركين قائلاً: "سينهض قرن تركيا على أكتافكم".

وأردف قائلاً: "هنا أرى مهندسي تركيا الجديدة، تركيا العظيمة والقوية، وتركيا المصممة التي تتغلب على العقبات وتتقدم نحو أهدافها".

وأضاف: "أرى بينكم العلماء والسياسيين والمعلمين والمهندسين ورجال الأعمال وأطباء الغد الناجحين والأمهات المثاليات اللاتي ينشئن أجيالاً صالحة لوطننا".

وتابع: " نحن أتباع دولة عالمية عمرها 1000 عام وحضارة عميقة الجذور عمرها 1400 عام في هذه الجغرافيا. علاوة على ذلك، نحن أشخاص لدينا رسالة، وهدف، وقضية".

وشدد على أن "الشاب الذي يتأمل في كل جانب من جوانب حياته هو أمل تركيا والعالم الإسلامي وحتى الإنسانية جمعاء".

وواصل حديثه قائلاً: "أريدكم أن تحلموا وتضعوا أهدافاً لمستقبل بلدنا ولمستقبلكم الشخصي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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