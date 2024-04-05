سياسة
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أردوغان: المسلمون بحاجة لهدي القرآن أكثر من أي وقت مضى
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نحن المسلمون نمر بأيام نحتاج فيها لهدي القرآن أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في كلمة ألقاها في ختام برنامج مسابقة تلاوة القرآن الكريم، الذي جرى بثه على قناة "TRT 1" التركية.
أردوغان: المسلمون بحاجة لهدي القرآن أكثر من أي وقت مضى
الرئيس أردوغان: المسلمون بحاجة لهدي القرآن أكثر من أي وقت مضى / صورة: AA
5 أبريل 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، إن المسلمين يمرون بأيام يحتاجون فيها لهدي القرآن الكريم أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في ختام برنامج مسابقة تلاوة القرآن الكريم، الذي جرى بثه على قناة "TRT 1" التركية.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة تقبل الأخطاء التي يرتكبها المسلمون وعدم الاكتفاء بالبحث عن دور الأعداء في الأزمات التي تواجههم والإنسانية جمعاء.

وقال: "لا يوجد أي مبرر منطقي لأن يعيش الناس في جهة معينة برخاء ووفرة، بينما يعاني الملايين في الجهة الأخرى من الجوع والمجاعة".

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أنّ "المكائد التي تحيكها القوى الإمبريالية العالمية ضد العالم الإسلامي لها دور كبير في المشاكل التي يعيشها المسلمون".

وقال: "الكثير من الصراعات والتوترات والظلم الذي تسبب في نزيف الدماء في أراضي المسلمين، كان وراءها خطط لإدامة نظام الاستغلال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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