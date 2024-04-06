وافق مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على السماح لشاحنات المساعدات الأردنية، بالمرور عبر أراضي إسرائيل، ومن ثم مباشرة إلى قطاع غزة.

وقالت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية، الجمعة، إنّ المجلس المصغر، وافق خلال اجتماعه (الخميس)، على خطوة مهمة، تشمل السماح لشاحنات المساعدات التي يدخلها الجيش الأردني إلى قطاع غزة، بالمرور عبر أراضي الاحتلال.

وذكرت هيئة البث الرسمية أنّ المجلس الوزاري المصغر، وافق الخميس، على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيسمح أيضاً بمرور البضائع عبر ميناء أشدود إلى قطاع غزة.

والخميس، شدد بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو، على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار (في غزة) ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".

وتقيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وسبب مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.