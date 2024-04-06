سياسة
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استجابة لطلب بايدن.. الاحتلال يوافق على مرور شاحنات مساعدات أردنية لغزة
وافق الاحتلال الإسرائيلي على السماح لشاحنات المساعدات الأردنية، بالمرور عبر أراضيه وكذلك مرور البضائع عبر ميناء أشدود، ومن ثم مباشرة إلى قطاع غزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
استجابة لطلب بايدن.. الاحتلال يوافق على مرور شاحنات مساعدات أردنية لغزة
فلسطينيون يسيرون بجوار أنقاض المنازل التي دمرت خلال هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة / صورة: Reuters
6 أبريل 2024

وافق مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على السماح لشاحنات المساعدات الأردنية، بالمرور عبر أراضي إسرائيل، ومن ثم مباشرة إلى قطاع غزة.

وقالت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية، الجمعة، إنّ المجلس المصغر، وافق خلال اجتماعه (الخميس)، على خطوة مهمة، تشمل السماح لشاحنات المساعدات التي يدخلها الجيش الأردني إلى قطاع غزة، بالمرور عبر أراضي الاحتلال.

وذكرت هيئة البث الرسمية أنّ المجلس الوزاري المصغر، وافق الخميس، على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيسمح أيضاً بمرور البضائع عبر ميناء أشدود إلى قطاع غزة.

والخميس، شدد بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو، على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار (في غزة) ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".

وتقيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وسبب مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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