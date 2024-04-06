سياسة
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مناورات بحرية مرتقبة ببحر الصين بين أمريكا وأستراليا واليابان والفلبين
تعتزم قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين إجراء "نشاط تعاوني بحري" لدعم بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.
مناورات بحرية مرتقبة ببحر الصين بين أمريكا وأستراليا واليابان والفلبين
مناورات بحرية مرتقبة ببحر الصين بين أمريكا وأستراليا واليابان والفلبين. / صورة: Reuters
6 أبريل 2024

أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين أنها ستجري مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الأحد، وفق بيان مشترك لوزراء دفاع هذه الدول التي تسعى لمواجهة نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.

وقال البيان "إظهاراً لالتزامنا الجماعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، ستجري قواتنا الدفاعية المسلحة مجتمعة نشاطاً بحرياً مشتركاً داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفليبين في 7 أبريل/نيسان 2024".

وتأتي المناورات لقوات الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريباً، قبل أيام من عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفليبين واليابان.

فيما أفادت وزارة الدفاع الفلبينية في بيان، أن المناورات البحرية ستُجرى لمدة يوم واحد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في بحر الصين الجنوبي في السابع من أبريل/نيسان.

وجاء في البيان أن هذا‭‭ ‬‬النشاط سيعزز الجهد المشترك لعقيدة وتكتيكات وتقنيات وإجراءات القوات المسلحة للدول الأربع.

وتؤكد الدول الأربع مجدداً موقفها بأن قرار محكمة التحكيم لبحر الصين الجنوبي لعام 2016 نهائي وملزم قانوناً، إذ فالت المحكمة سابقاً إن ادعاءات بكين عن حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي لا أساس لها قانوناً. وأضافت أنه لا أدلة على أن الصين مارست عبر التاريخ أي سيطرة حصرية على المياه أو الموارد في المنطقة.

وسيأتي النشاط البحري قبل أيام من قمة ثلاثية بين زعماء أمريكا واليابان والفلبين في واشنطن يجري خلالها مناقشة المستجدات التي شهدها بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة.

ودارت عدة مناوشات بحرية بين الفلبين والصين في مارس/آذار مما أثار المخاوف من تصعيد في البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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