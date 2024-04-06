سياسة
2 دقيقة قراءة
أستراليا تعيّن مستشاراً خاصاً للتحقيق مع الاحتلال في مقتل موظفي إغاثة بغزة
أعلنت أستراليا عزمها تعيين مستشار خاص للتحقيق في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية، مؤكدة أن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن الحادثة "غير كافية".
أستراليا تعيّن مستشاراً خاصاً للتحقيق مع الاحتلال في مقتل موظفي إغاثة بغزة
سيارة لعاملين في المجال الإنساني استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة / صورة: Reuters
6 أبريل 2024

قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت، إنها ستعين مستشاراً خاصاً للعمل مع الاحتلال الإسرائيلي لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد "ستعين الحكومة مستشاراً خاصاً طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

ووصفت وانج إقالة الضابطين بأنها "خطوات أولى ضرورية" لكنها قالت إن الحكومة أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رسالة بعثت بها خلال الليل إن "التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت "لا يمكن تجاهل هذا الأمر" مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.

وقالت وونغ إنه بعد إطلاع سلطات الاحتلال الإسرائيلية أستراليا على معلومات متعلقة بالحادثة، أوضحت الأخيرة "أننا لم نتلق حتى الآن معلومات كافية تلبي توقعاتنا" بشأن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم المعروفة بـ"زومي".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبل أيام إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل إليه غضب أستراليا وقلقها إزاء وفاة فرانكوم.

ووصف نتنياهو مقتل المدنيين بأنه "حدث مأساوي ألحقت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي أذى عن غير قصد بأشخاص غير مقاتلين في قطاع غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us