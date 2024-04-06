قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت، إنها ستعين مستشاراً خاصاً للعمل مع الاحتلال الإسرائيلي لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد "ستعين الحكومة مستشاراً خاصاً طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

ووصفت وانج إقالة الضابطين بأنها "خطوات أولى ضرورية" لكنها قالت إن الحكومة أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رسالة بعثت بها خلال الليل إن "التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت "لا يمكن تجاهل هذا الأمر" مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.

وقالت وونغ إنه بعد إطلاع سلطات الاحتلال الإسرائيلية أستراليا على معلومات متعلقة بالحادثة، أوضحت الأخيرة "أننا لم نتلق حتى الآن معلومات كافية تلبي توقعاتنا" بشأن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم المعروفة بـ"زومي".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبل أيام إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل إليه غضب أستراليا وقلقها إزاء وفاة فرانكوم.

ووصف نتنياهو مقتل المدنيين بأنه "حدث مأساوي ألحقت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي أذى عن غير قصد بأشخاص غير مقاتلين في قطاع غزة".