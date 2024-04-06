سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا: القبض على 48 مشتبهاً به 30 منهم متورطون بهجوم "سانتا ماريا" بإسطنبول
ألقى الأمن التركي القبض على 48 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي بينهم 30 يشتبه أنهم على علاقة بالهجوم المسلح على كنيسة سانتا ماريا بإسطنبول، الذي وقع في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
تركيا: القبض على 48 مشتبهاً به 30 منهم متورطون بهجوم "سانتا ماريا" بإسطنبول
الأمن التركي ألقى القبض على 48 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي / صورة: AA
6 أبريل 2024

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم السبت، إلقاء قوات الأمن التركية القبض على 48 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال كايا في تدوينة على منصة إكس، إن الأمن التركي ألقى القبض على 48 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي بينهم 30 يشتبه أنهم على علاقة بالهجوم المسلح على كنيسة سانت ماريا بإسطنبول الذي وقع في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفت إلى أن العملية جاءت ضمن جهود قادتها فروع مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديريتي أمن إسطنبول وأنقرة وجهاز المخابرات الوطنية (MIT).

ووفق كايا قُبض على 30 من المشتبه بهم الذين تبين أن لهم صلة بمنفذي الهجوم المسلح على كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول، و18 مشتبهاً بهم تبين انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي العمليات السبت في أعقاب اعتقالات سابقة بحق عشرات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، تقول السلطات التركية إنهم مرتبطون بالهجوم على الكنيسة.

وفي عام 2013، أصبحت تركيا من أوائل الدول التي أعلنت تنظيم داعش منظمة إرهابية. ومنذ ذلك الحين، تعرضت البلاد لهجمات من التنظيم الإرهابي عدة مرات، إذ استشهد أكثر من 300 شخص وجُرح مئات آخرون فيما لا يقل عن عشرة تفجيرات انتحارية، وسبع هجمات بالقنابل، وأربع هجمات مسلحة.

ورداً على ذلك، أطلقت تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us