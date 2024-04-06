أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم السبت، إلقاء قوات الأمن التركية القبض على 48 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال كايا في تدوينة على منصة إكس، إن الأمن التركي ألقى القبض على 48 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي بينهم 30 يشتبه أنهم على علاقة بالهجوم المسلح على كنيسة سانت ماريا بإسطنبول الذي وقع في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفت إلى أن العملية جاءت ضمن جهود قادتها فروع مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديريتي أمن إسطنبول وأنقرة وجهاز المخابرات الوطنية (MIT).

ووفق كايا قُبض على 30 من المشتبه بهم الذين تبين أن لهم صلة بمنفذي الهجوم المسلح على كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول، و18 مشتبهاً بهم تبين انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي العمليات السبت في أعقاب اعتقالات سابقة بحق عشرات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، تقول السلطات التركية إنهم مرتبطون بالهجوم على الكنيسة.

وفي عام 2013، أصبحت تركيا من أوائل الدول التي أعلنت تنظيم داعش منظمة إرهابية. ومنذ ذلك الحين، تعرضت البلاد لهجمات من التنظيم الإرهابي عدة مرات، إذ استشهد أكثر من 300 شخص وجُرح مئات آخرون فيما لا يقل عن عشرة تفجيرات انتحارية، وسبع هجمات بالقنابل، وأربع هجمات مسلحة.

ورداً على ذلك، أطلقت تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج لمنع وقوع مزيد من الهجمات.