أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجمعة، منع قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة، و"الاعتداء عليهم واعتقال مئات منهم".

وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها "تدين بشدة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المدنيين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة".

وأدانت أيضاً ما وصفته "الاعتداء السافر على المصلين عبر إطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع عليهم داخل باحاته، ما أدى إلى إصابة واعتقال المئات منهم، مشددة على أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية".

ودعت المنظمة، في بيانها، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الكيان الإسرائيلي وقف جميع انتهاكاته المتكررة لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".

وأكدت ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

كما جددت دعوتها إلى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأحيا 200 ألف مصلٍ، ليلة أمس في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، رغم تشديدات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المصلين قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، عقب تأديتهم صلاتي العشاء والتراويح.

وقال شهود عيان إنّ قوات من شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من الشبان الفلسطينيين، عقب صلاتي العشاء والتراويح، أسفرت عن إصابة شابين برضوض طفيفة.

ولم تسمح سلطات الاحتلال سوى لأعداد قليلة من سكان الضفة الغربية بالوصول إلى المسجد لأداء الصلاة، إذ تسمح فقط للفلسطينيين الذكور فوق سن 55 عاماً والإناث فوق سن 50 عاماً من سكان الضفة بدخول القدس أيام الجمعة، شريطة حصولهم على تصاريح إسرائيلية.

وتأتي القيود بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".