أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بينهم عنصر بارز بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري خلال عيد الفطر الذي يحل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن الشرطة أن محمد ذاكر المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين اعتُقلوا في كرج غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض أيضاً على ثمانية آخرين كانوا بصحبتهم.

وتبنى تنظيم داعش مسؤولية تفجيرين في إيران يناير/كانون الثاني الماضي، أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص وإصابة عشرات.

وقال "داعش" حينها في بيان على قنوات تليغرام التابعة له، إن "2 من أعضائه فجّرا حزامين ناسفين في حشد تجمع عند قبر سليماني في مدينة كرمان في جنوب شرق البلاد".

وفي 2022، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على مزار شيعي في إيران أسفر عن مقتل 15 شخصاً. كما تشمل الهجمات السابقة التي أعلن داعش مسؤوليته عنها، تفجيرين مزدوجين في 2017.