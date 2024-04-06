أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى "33 ألفاً و137 شهيداً و75 ألفاً و815 مصاباً".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33137 شهيداً و75815 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 46 شهيداً و65 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

تواصل القصف

في السياق أفادت مراسلة TRT عربي في قطاع غزة بتعرض عدة مناطق في قطاع غزة لقصف عنيف بالمدفعية والبوارج الحربية وغارات طيران الاحتلال، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما تتواصل عمليات نسف المربعات السكنية، خصوصاً في منطقة خان يونس.

وأضافت المراسلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع المدنيين النازحين جنوب القطاع من العودة إلى منازلهم شمال ووسط القطاع.

كما أشارت إلى استمرار جهود المنظمات الدولية لفتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وسط تعنُّت الاحتلال الذي يفرض حصاراً مطبقاً على سكان غزة منذ أشهُر.

600 ألف طفل في رفح يعانون من الجوع والخوف

في غضون ذلك صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر بأن 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة يعانون من الجوع والخوف ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.

ونشرت اليونيسف في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس، السبت، مقطع فيديو لإلدر حول معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.

وذكّر إلدر أنه جرى إخبار الأطفال والأُسَر الهاربة من الهجمات الإسرائيلية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك فإنه جرى تنفيذ هجمات وحشية عليها.

وقال إلدر: "رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".

بدورها حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحد (الفاو) من التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات حدوث مجاعة في الشمال.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".