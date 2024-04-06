شنت القوات الروسية هجوماً عنيفاً بصواريخ ومُسيّرات على الأراضي الأوكرانية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكر بيان صادر عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية، السبت، أن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية باستخدام 32 مُسيرة من نوع "شاهد" و6 أنواع مختلفة من الصواريخ.

وجاء في البيان أنه نتيجة للعمليات القتالية لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية، جرى تدمير صاروخي كروز من طراز "إكس 101"، و"إكس 555" ، وصاروخ من نوع "كاليبر" و28 مُسيّرة.

وذكر البيان أن الجيش الروسي هاجم خاركيف بمسيّرات، أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهته أفاد أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، أن 6 أشخاص قُتلوا وأصيب 11 بجروح في هجوم بالمسيّرات نفذته القوات الروسية على خاركيف.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية من جهتها في بيان أنها استهدفت و"طالت شركات في المجمّع العسكري-الصناعي الأوكراني".

واستهدف هجوم آخر ليل الجمعة السبت، قرية مالا دانيليفكا شمال غرب خاركيف، من دون الإبلاغ عن إصابات، حسب الشرطة.

وسبق الهجوم على خاركيف هجومين نفّذا في ظروف مماثلة في أقلّ من 48 ساعة.

والجمعة، لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب حوالى 20 بجروح في ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في رسالة نشرها على تليغرام: "إن الإرهاب الروسي ضدّ خاركيف لا يتوقّف"، داعياً مجدّداً حلفاء كييف إلى إمدادها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوّي.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.