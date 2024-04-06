سياسة
2 دقيقة قراءة
استئناف مفاوضات الهدنة في غزة الأحد بالقاهرة.. وحماس متمسكة بمطالبها
تُستأنف غداً الأحد بالقاهرة، مفاوضات إقرار الهدنة في قطاع غزة، بمشاركة وفود من "حماس" وإسرائيل، وبحضور ممثلين عن أطراف الوساطة.
استئناف مفاوضات الهدنة في غزة الأحد بالقاهرة.. وحماس متمسكة بمطالبها
مخيمات النازحين الفلسطينيين في رفح / صورة: AFP
6 أبريل 2024

تستضيف القاهرة، الأحد، مفاوضات بشأن الهدنة في قطاع غزة، بمشاركة وفود من "حماس" وإسرائيل، وبحضور مسؤولين أمريكيين وقطريين.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة) عن مصادر رفيعة لم تسمها، السبت أن "القاهرة تستضيف غداً (الأحد) اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة.. بعد أن شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة".

وأضافت القناة أن "رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفداً إسرائيلياً يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة".

وتابعت: "بدعوة مصرية وفد قيادي من حماس يصل إلى القاهرة غداً لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة".

بدورها، قالت "حماس"، في بيان: "إن وفداً برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة غداً الأحد من أجل محادثات وقف إطلاق النار".

وأضافت الحركة في بيان أن توجه الوفد إلى القاهرة يأتي تلبية لدعوة من مصر التي تضطلع بدور وساطة.

وكررت مطالبها التي جاءت في مقترح في 14 مارس/آذار قبيل قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي جرى إقراره في 25 مارس/آذار.

وقال البيان إن المطالب تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل "جدية" للمعتقلين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us