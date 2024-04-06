تستضيف القاهرة، الأحد، مفاوضات بشأن الهدنة في قطاع غزة، بمشاركة وفود من "حماس" وإسرائيل، وبحضور مسؤولين أمريكيين وقطريين.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة) عن مصادر رفيعة لم تسمها، السبت أن "القاهرة تستضيف غداً (الأحد) اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة.. بعد أن شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة".

وأضافت القناة أن "رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفداً إسرائيلياً يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة".

وتابعت: "بدعوة مصرية وفد قيادي من حماس يصل إلى القاهرة غداً لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة".

بدورها، قالت "حماس"، في بيان: "إن وفداً برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة غداً الأحد من أجل محادثات وقف إطلاق النار".

وأضافت الحركة في بيان أن توجه الوفد إلى القاهرة يأتي تلبية لدعوة من مصر التي تضطلع بدور وساطة.

وكررت مطالبها التي جاءت في مقترح في 14 مارس/آذار قبيل قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي جرى إقراره في 25 مارس/آذار.

وقال البيان إن المطالب تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل "جدية" للمعتقلين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​