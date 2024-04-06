خرجت مظاهرات داعمة لفلسطين في 32 موقعاً بعموم المملكة المتحدة، السبت، حيث طالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في غزة.

وشارك آلاف الأشخاص في المظاهرات التي دعت إليها منظمات مدنية تنظم مسيرات دعم لفلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهدت لندن وحدها 4 مظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتجمع متظاهرون في منطقة كامدن، بالعاصمة البريطانية، وساروا إلى مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، في منطقة مورنينغتون كريسنت، احتجاجاً على مواقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة.

المتظاهرون اتهموا الحكومة البريطانية أيضاً بدعم إسرائيل وغض الطرف عن الإبادة الجماعية، ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة"، "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

كما خرجت مظاهرات في مدن عديدة في أنحاء المملكة المتحدة، مثل مدن: بريستول وبرايتون وساوثامبتون في إنجلترا، وكارديف عاصمة ويلز، وكيركوول في اسكتلندا.

وأقيمت جولة بالدراجات الهوائية في مدينة هاستينغز (جنوب) تضامناً مع فلسطين.

ومن المنتظر خروج مسيرات دعماً لفلسطين، الأحد أيضاً، في مدن عدة مثل ليفربول وريدنغ ولندن، حيث ستشهد الأخيرة 3 مسيرات.​​​​​​​

وخلّفت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".