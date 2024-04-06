احتل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، الترتيب الثالث لقائمة أثرياء العالم الذي تصدره وكالة "بلومبيرغ" سنوياً، ليتجاوز بذلك رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، للمرة الأولى منذ عام 2020.

ووفق ما جاء في "بلومبيرغ"، تراجعت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار خلال 2024 لتصل إلى 180.6 مليار دولار، بعد أن ألغت تسلا خططاً لإنتاج سيارات أقل تكلفة، ما أدى إلى تراجع ماسك إلى المركز الرابع.

في المقابل، زادت ثروة زوكربيرغ بقيمة 58.9 مليار دولار، لتصل إلى 186.9 مليار دولار مع صعود أسهم شركة "ميتا" إلى مستويات قياسية جديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها زوكربيرغ المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف "بلومبيرغ" منذ 16 نوفمبر/تشرين الأول 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليار دولار وكانت ثروة ماسك 102.1 مليار دولار.

وأوضحت "بلومبيرغ"، أن هذا التغيير يكشف مدى انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بخاصة في ظل مبادرات الذكاء الاصطناعي، بالمقارنة مع أسهم شركات السيارات الكهربائية التي كانت رائجة في السابق.