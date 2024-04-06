سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تشيد بجهود رواندا لضمان السلم والوحدة الوطنية طيلة 30 عاماً
تقدمت الخارجية التركية بالتعازي لأهالي ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت بحق عرقية التوتسي في رواندا قبل 30 عاماً، وأشادت بجهود السلطات الرواندية لضمان السلم والوحدة الوطنية.
تركيا تشيد بجهود رواندا لضمان السلم والوحدة الوطنية طيلة 30 عاماً
الخارجية التركية تحيي الذكرى الـ30 لإبادة التوتسي / صورة: AA
6 أبريل 2024

أشادت تركيا بجهود السلطات الرواندية لضمان الأمن والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية طيلة السنوات الـ30 الماضية، منددة بجميع أنواع الجرائم ضد الإنسانية والعنصرية والأيديولوجيات المتطرفة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، السبت، بمناسبة الذكرى الـ30 للإبادة الجماعية ضد عرقية التوتسي في رواندا.

وقالت الوزارة: "نتذكر بحزن عميق الذكرى السنوية الـ30 للإبادة الجماعية ضد التوتسي التي وقعت في جمهورية رواندا عام 1994"، متقدمة بالتعازي لأهالي جميع من قُتِلوا في هذه المجزرة.

وأشادت الخارجية في بيانها، بـ"إنجازات رواندا في ضمان السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات الـ30 الماضية".

وتمنّت الخارجية في بيانها أن تدوم بيئة السلام والاستقرار والرخاء في رواندا إلى الأبد.

ووفق ما جاء بالبيان، سيحضر السفير التركي لدى رواندا ونائب وزير الخارجية أحمد يلدز "حفل إحياء الذكرى الـ30 للإبادة الجماعية التي وقعت ضد التوتسي"، المقرر عقده في كيغالي غداً الأحد الموافق 7 أبريل/نيسان الجاري.

وجدد البيان تأكيد أن تركيا تعارض جميع أنواع الجرائم ضد الإنسانية والعنصرية وكراهية الإسلام وكراهية الأجانب والأيديولوجية المتطرفة.

واندلعت الإبادة الجماعية في 6 أبريل/نيسان 1994، إثر إسقاط طائرة تقل الرئيس الهوتي آنذاك جوفينال هابياريمانا، في العاصمة كيجالي.

وألقي اللوم على عرقية التوتسي في إسقاط الطائرة وقتل الرئيس، وبدأت عصابات الهوتو المتطرفة في قتل التوتسي، بدعم من الجيش والشرطة.

وقُتل نحو 800 ألف من عرقية التوتسي، على يد متطرفي الهوتو في مذابح استمرت أكثر من 100 يوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us