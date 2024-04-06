سياسة
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كتائب القسام تعلن "الإجهاز على" 5 جنود إسرائيليين بخان يونس
أجهز مقاتلو كتائب القسام على خمسة جنود إسرائيليين في خان يونس من المسافة صفر، حسب ما أعلنت الكتائب في حسابها الرسمي على شبكة تليغرام. يأتي ذلك فضلاً عن إعلانهم استهداف ناقلة جند، إضافة إلى دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا.
كتائب القسام تعلن "الإجهاز على" 5 جنود إسرائيليين بخان يونس
كتائب القسام تعلن "الإجهاز على" 5 جنود إسرائيليين بخان يونس / صورة: Reuters
6 أبريل 2024

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إجهاز مقاتليها على 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في مواجهات بحي الأمل، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

و في منشور عبر تليغرام، قالت القسام، إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا "الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر".

إضافة إلى "تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم، في حي الأمل، غربي مدينة خان يونس"، وفق المنشور.

وفي بيان آخر، قالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105"، في المنطقة ذاتها.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا أيضاً قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين "قتيل وجريح"، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هبوطاً مروحياً لإجلائهم من حي الأمل، وفق البيان.

وفي بيان ثالث، قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بعبوة "العمل الفدائي" في حي الأمل.

وحتى الساعة 16:10 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على بيانات "القسام".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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