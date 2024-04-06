سياسة
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الجزائر تستدعي سفير النيجر بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين
استدعت الخارجية الجزائرية سفير النيجر لديها على خلفية ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وأكدت خلال اللقاء تمسك الجزائر بمواصلة التنسيق مع النيجر بشأن تدفقات الهجرة، وفق حسن الجوار.
الجزائر تستدعي سفير النيجر بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين
الخارجية الجزائرية تستدعي سفير النيجر لديها / صورة: AA
6 أبريل 2024

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، استدعاء سفير النيجر لديها أمينو مالام مانزو، على خلفية خطوة مماثلة من نيامي قبل أيام بسبب ملف ترحيل مهاجرين غير نظاميين.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن الاستدعاء جرى الخميس، إذ استقبلت المديرة العامة لإفريقيا بالوزارة سلمى مليكة حدادي، خلاله الدبلوماسي النيجري.

وأوضح البيان أن اللقاء "تناول، بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاماً غير مؤسسة".

وأشار إلى أنه "جرى تذكير سفير النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة، كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة جميع المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية".

وبموجب اتفاقية أبرمتها الجزائر مع النيجر في 2014، يجري كل عام إعادة آلاف المهاجرين وغالبيتهم من النيجر، باتجاه الأخيرة.

وأضاف: "في الوقت ذاته، جرى التأكيد مجدداً لسفير النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن".

والأربعاء، استدعت وزارة الخارجية النيجرية سفير الجزائر لديها مهدي بخدة، وأبلغته احتجاجها على ما وصفته "الطريقة غير اللائقة" التي تعاملت بها السلطات الجزائرية في أثناء ترحيل رعاياها من البلاد.

ومنذ نحو 10 سنوات يتدفق مهاجرون غير نظاميين من دول الساحل الإفريقي على الجزائر، ونجح عدد منهم في بلوغ الضفة الشمالية للبحر المتوسط عبر قوارب الهجرة غير الشرعية.

ونفذت السلطات الجزائرية عمليات متكررة لترحيل أعداد من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، وتؤكد في كل مرة أنها جرت بالتنسيق مع الدول المعنية باحترام حقوق وكرامة الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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