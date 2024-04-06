سياسة
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أردوغان يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز العلاقات بين البلدين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، آصف علي زرداري، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أردوغان يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز العلاقات بين البلدين
أردوغان يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز العلاقات بين البلدين / صورة: AA
6 أبريل 2024

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الباكستاني، آصف علي زرداري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الرئيس أردوغان، خلال الاتصال، عن عزم أنقرة على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس التركي أن العلاقات الثنائية "سيجري تعزيزها بشكل أكبر من خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي الذي سينعقد في الفترة المقبلة".

وقدَّم الرئيس أردوغان، في نهاية اتصاله، التعازي لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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