أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الباكستاني، آصف علي زرداري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الرئيس أردوغان، خلال الاتصال، عن عزم أنقرة على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس التركي أن العلاقات الثنائية "سيجري تعزيزها بشكل أكبر من خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي الذي سينعقد في الفترة المقبلة".

وقدَّم الرئيس أردوغان، في نهاية اتصاله، التعازي لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في باكستان.