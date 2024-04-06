سياسة
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تركيا تعرب عن تضامنها مع كازاخستان بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد
أعرب الخارجية التركية عن تضامنها مع كازاخستان بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد. وقالت الخارجية التركية في بيان منتصف ليلة السبت/ الأحد، "نشعر بحزن عميق إزاء الفيضانات المدمرة في مناطق مختلفة من كازاخستان".
تركيا تعرب عن تضامنها مع كازاخستان بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد
تركيا تعرب عن تضامنها مع كازاخستان بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد / صورة: AA
6 أبريل 2024

أعرب الخارجية التركية عن تضامنها مع كازاخستان بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد.

وقالت الخارجية التركية في بيان منتصف ليلة السبت/ الأحد، "نشعر بحزن عميق إزاء الفيضانات المدمرة في مناطق مختلفة من كازاخستان، والتي أجبرت على إجلاء عشرات الآلاف من إخوتنا وأخواتنا الكازاخستانيين، وتسببت في أضرار جسيمة".

وأضاف "نعرب عن تعاطفنا مع شعب وحكومة كازاخستان. تركيا على استعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة لشفاء الجروح الناجمة عن ذلك".

والسبت، أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، حالة الطوارئ في 10 مناطق بالجمهورية بعد الفيضانات التي غمرت مناطق عديدة في كازاخستان هي الأكبر منذ 80 عامًا.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد جرى إنقاذ وإجلاء 46755 شخصًا من مناطق الفيضانات، فيما أفادت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان بأن 3171 منزلًا ما زال مغمورًا بالمياه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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