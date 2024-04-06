سياسة
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بيليغريني يفوز بانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا ومرشح المعارضة يقر بهزيمته
فاز بيتر بيليغريني، حليف الحكومة الشعبوية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سلوفاكينا، بحسب نتيجة رسمية شبه نهائية استناداً إلى فرز 96% من الأصوات.
بيليغريني يفوز بانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا ومرشح المعارضة يقر بهزيمته
بيليغريني يفوز بانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا ومرشح المعارضة يقر بهزيمته / صورة: Reuters
6 أبريل 2024

فاز بيتر بيليغريني، حليف الحكومة الشعبوية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سلوفاكينا، بحسب نتيجة رسمية شبه نهائية استناداً إلى فرز 96% من الأصوات.

وحصل بليغريني، رئيس البرلمان حالياً ورئيس الوزراء سابقاً، على 54% من الأصوات مقابل 46% حصل عليها الدبلوماسي المؤيد لأوروبا والداعم لأوكرانيا إيفان كوركوك، بحسب النتيجة الصادرة عن مكتب الإحصاء السلوفاكي.

من جهته، أقر مرشح المعارضة في إيفان كورتسوك بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، وهنأ المرشح الحكومي بيليغريني على فوزه في كلمة ألقاها في مقر حملته الانتخابية وبثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

وقال وزير الخارجية السابق للصحافة وأنصاره "أودّ أن أهنّئ الفائز في الانتخابات، بيتر بيليغريني". كما أعرب عن أمله في أن "يكون بيتر بيليغريني مستقلاً وأن يتصرف وفق قناعاته الخاصة ومن دون أوامر".

ورغم أنّ صلاحياته محدودة، إلا أنّ الرئيس يصادق على المعاهدات الدولية، ويعيّن القضاة الرئيسيين، وهو القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ويمكنه أيضاً الاعتراض على القوانين التي يقرّها البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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