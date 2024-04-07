سياسة
2 دقيقة قراءة
بكين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع مناورات أمريكية
أعلن الجيش الصيني أنّه سيجري الأحد "دوريات قتالية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في مناورات سينفّذها في نفس اليوم الذي تُجري فيه الولايات المتحدة والفيليبين واليابان وأستراليا مناورات عسكرية مشتركة.
بكين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع مناورات أمريكية
بكين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع مناورات أمريكية / صورة: Reuters
7 أبريل 2024

أعلن الجيش الصيني أنّه سيجري الأحد "دوريات قتالية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في مناورات سينفّذها في نفس اليوم الذي تُجري فيه الولايات المتحدة والفيليبين واليابان وأستراليا مناورات عسكرية مشتركة.

وقال الجيش في بيان، فجر الأحد، إنّه "في 7 نيسان/أبريل تنظّم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بحر الصين الجنوبي دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة".

والسبت، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين عزمها إجراء أول مناورة عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأوضح بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الأربع بأنه من المخطط أن تبدأ المناورات المشتركة يوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن السبب وراء إجراء المناورات المشتركة في المياه -التي اعتبر أنها تابعة للفلبين- هو لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي".

وأفاد البيان المشترك أن التدريبات التي أطلق عليها اسم "نشاط التعاون البحري" ستشمل وحدات بحرية وجوية من الدول الأربع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us