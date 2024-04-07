أعلن الجيش الصيني أنّه سيجري الأحد "دوريات قتالية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في مناورات سينفّذها في نفس اليوم الذي تُجري فيه الولايات المتحدة والفيليبين واليابان وأستراليا مناورات عسكرية مشتركة.

وقال الجيش في بيان، فجر الأحد، إنّه "في 7 نيسان/أبريل تنظّم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بحر الصين الجنوبي دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة".

والسبت، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين عزمها إجراء أول مناورة عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأوضح بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الأربع بأنه من المخطط أن تبدأ المناورات المشتركة يوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن السبب وراء إجراء المناورات المشتركة في المياه -التي اعتبر أنها تابعة للفلبين- هو لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي".

وأفاد البيان المشترك أن التدريبات التي أطلق عليها اسم "نشاط التعاون البحري" ستشمل وحدات بحرية وجوية من الدول الأربع.