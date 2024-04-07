سياسة
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يشكلون 44% من شهداء العدوان.. الاحتلال يقتل 4 أطفال كل ساعة بغزة
أفاد تقرير فلسطيني للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، بقتل الاحتلال الإسرائيلي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من بين 33 ألفاً استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوجد 14 ألفاً و350 طفلاً، يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء.
يشكلون 44% من شهداء العدوان.. الاحتلال يقتل 4 أطفال كل ساعة بغزة
الاحتلال يقتل 4 أطفال كل ساعة بغزة / صورة: AA
7 أبريل 2024

قال تقرير لجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.

وأضاف الجهاز، في بيانٍ له السبت، أن من بين 33 ألفاً استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هناك 14 ألفاً و350 طفلاً، يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء.

وأشار إلى أن أكثر من 43 ألف طفل فلسطيني في القطاع يعيشون حالياً دون والديهم أو أحدهما.

وحسب البيان، فإن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين جراء العدوان على غزة، والذين قدر جهاز الإحصاء عددهم بنحو 7 آلاف مفقود.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة". وأكدت راسل أن "حرب غزة تسببت في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص"، حسب إحصائيات المؤسسة.

وطالبت المسؤولة الأممية "بوقف إطلاق النار في غزة الآن". وحذرت راسل من أن "المجاعة في غزة وشيكة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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