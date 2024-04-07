قال تقرير لجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.

وأضاف الجهاز، في بيانٍ له السبت، أن من بين 33 ألفاً استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هناك 14 ألفاً و350 طفلاً، يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء.

وأشار إلى أن أكثر من 43 ألف طفل فلسطيني في القطاع يعيشون حالياً دون والديهم أو أحدهما.

وحسب البيان، فإن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين جراء العدوان على غزة، والذين قدر جهاز الإحصاء عددهم بنحو 7 آلاف مفقود.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة". وأكدت راسل أن "حرب غزة تسببت في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص"، حسب إحصائيات المؤسسة.

وطالبت المسؤولة الأممية "بوقف إطلاق النار في غزة الآن". وحذرت راسل من أن "المجاعة في غزة وشيكة".