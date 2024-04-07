أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بمقتل جنود له في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن أفراد الكوماندوز الأربعة بينهم ضابط برتبة نقيب قتلوا أمس السبت في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية.

ومنذ إعلان كتائب القسام تنفيذ عمليات نوعية في القطاع، توالت إعلانات جيش الاحتلال عن مقتل وإصابة جنوده.

واعترف أمس بإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، وإصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح أمس. واعترف بعدها بساعات بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

عملية نوعية للقسام

والسبت، أعلنت كتائب القسام تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلاً وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها قتلوا 9 جنوداً إسرائيليين وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، موضحة أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105″.

وأشارت إلى أنه فور تقدم قوات الإنقاذ إلى المكان ووصولها إلى وسط حقل ألغام أُعد مسبقاً، استُهدفت بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

كما أعلنت كتائب القسام قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس، فضلاً عن استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة الياسين 105 وقوة راجلة بعبوة وإيقاعها بين قتيل وجريح في خان يونس.