سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب عملية نوعية للقسام.. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط و3 جنود في غزة
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 عناصر بينهم ضابط عقب عملية نوعية مزدوجة نفذتها كتائب القسام في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 604 منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
عقب عملية نوعية للقسام.. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط و3 جنود في غزة
جنود إسرائيليون بعد عودتهم من قطاع غزة / صورة: Reuters
7 أبريل 2024

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بمقتل جنود له في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن أفراد الكوماندوز الأربعة بينهم ضابط برتبة نقيب قتلوا أمس السبت في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية.

ومنذ إعلان كتائب القسام تنفيذ عمليات نوعية في القطاع، توالت إعلانات جيش الاحتلال عن مقتل وإصابة جنوده.

واعترف أمس بإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، وإصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح أمس. واعترف بعدها بساعات بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

عملية نوعية للقسام

والسبت، أعلنت كتائب القسام تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلاً وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها قتلوا 9 جنوداً إسرائيليين وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، موضحة أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105″.

وأشارت إلى أنه فور تقدم قوات الإنقاذ إلى المكان ووصولها إلى وسط حقل ألغام أُعد مسبقاً، استُهدفت بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

كما أعلنت كتائب القسام قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس، فضلاً عن استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة الياسين 105 وقوة راجلة بعبوة وإيقاعها بين قتيل وجريح في خان يونس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us