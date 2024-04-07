سياسة
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سوناك يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة.. ووزير خارجيته يؤكد: إسرائيل قوة محتلة
عبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن صدمته من "إراقة الدماء" في غزة داعياً إلى إنهاء الحرب، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل بأنها "قوة محتلة" تقع على كاهلها مسؤولية تجاه سكان غزة.
سوناك يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة.. ووزير خارجيته يؤكد: إسرائيل قوة محتلة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك / صورة: Reuters
7 أبريل 2024

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن صدمة بلاده إزاء "حمام الدم" في قطاع غزة، داعياً إلى إنهاء "الحرب الرهيبة" هناك.

وقال سوناك في بيان إن "المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من حمام الدم" في غزة.

وأضاف: "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي. يجب إطلاق سراح الرهائن. المساعدات يجب أن تتدفق".

وتابع: "روّعنا مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين نقلوا الطعام إلى المحتاجين في غزة".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لصحيفة "صنداي تايمز" إن "دعم بريطانيا لإسرائيل ليس بلا شروط"، واعتبر أن "وفاة عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي مأساوية وكان من الممكن تجنبها".

ودعا كاميرون الاحتلال الإسرائيلي إلى التزام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ وعودها بفتح طرق المساعدات، مشيراً إلى احتمال تفشي "المجاعة الجماعية" في غزة.

ووصف إسرائيل بأنها "قوة محتلة" تقع على كاهلها مسؤولية تجاه سكان غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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