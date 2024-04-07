أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب على منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي: "سماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق يجري التحقق من طبيعتها"، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك، في وقت تواصل إسرائيل استهدافاتها في سوريا، حيث شنت الاثنين هجوماً صاروخياً استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم القيادي البارز، محمد رضا زاهدي.

وبينما نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مبنى السفارة الإيرانية، زعم أنه قصف مبنى مجاوراً لها "كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".

استهداف قاعدة أمريكية

في غضون ذلك، تحدثت أنباء عن محاولة مسيّرة انتحارية مجهولة فجر الأحد، استهداف القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف شرقي سوريا.

ورجحت مصادر محلية أن القوات الأمريكية أسقطت المسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة.

وتشهد سوريا بين حين وآخر هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي، منها منطقة التنف وناحية المالكية الحدوديتان مع العراق، بطائرات مسيّرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض ـ أرض.

تجدر الإشارة إلى أن المليشيات المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية ومسيّرات مسلحة على القواعد الأمريكية في منطقة شرق نهر الفرات الواقعة تحت احتلال تنظيم PKK/YPG الإرهابي.