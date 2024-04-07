أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيوزويك" عدم رضا الناخبين الأمريكيين بشكل متزايد عن طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر 24 مارس/آذار الماضي، بلغت نسبة مؤيدي سياسات بايدن تجاه الوضع الإنساني في قطاع غزة 30%، وعارضها 39%.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أيد 37% من المستطلعين سياسات بايدن، معلنين دعمهم الكامل لإسرائيل، فيما عارض 35% سياسات الرئيس الأمريكي.

بينما أظهرت نتائج استطلاع أجري في 9 ديسمبر/كانون الأول تراجع نسبة المؤيدين إلى 33% وارتفاع نسبة المعارضين إلى 39%.

وقال 22% من المستطلعين إن بايدن يتحمل مسؤولية كبيرة في الوضع الإنساني الحالي، وأكد 23% أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية، وقال 24% منهم إن حركة حماس هي المسؤولة عن الوضع الإنساني الحالي.

وشمل الاستطلاع 1500 أمريكي من جميع أنحاء البلاد، وكان هامش الخطأ 2.53 نقطة مئوية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".