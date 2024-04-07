سياسة
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استطلاع: تراجع كبير لشعبية بايدن بسبب الحرب على غزة
تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الناخبين بشكل كبير بسبب دعمه المطلق للحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة "نيوزويك".
استطلاع: تراجع كبير لشعبية بايدن بسبب الحرب على غزة
الرئيس الأمريكي جو بايدن / صورة: AA
7 أبريل 2024

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيوزويك" عدم رضا الناخبين الأمريكيين بشكل متزايد عن طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر 24 مارس/آذار الماضي، بلغت نسبة مؤيدي سياسات بايدن تجاه الوضع الإنساني في قطاع غزة 30%، وعارضها 39%.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أيد 37% من المستطلعين سياسات بايدن، معلنين دعمهم الكامل لإسرائيل، فيما عارض 35% سياسات الرئيس الأمريكي.

بينما أظهرت نتائج استطلاع أجري في 9 ديسمبر/كانون الأول تراجع نسبة المؤيدين إلى 33% وارتفاع نسبة المعارضين إلى 39%.

وقال 22% من المستطلعين إن بايدن يتحمل مسؤولية كبيرة في الوضع الإنساني الحالي، وأكد 23% أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية، وقال 24% منهم إن حركة حماس هي المسؤولة عن الوضع الإنساني الحالي.

وشمل الاستطلاع 1500 أمريكي من جميع أنحاء البلاد، وكان هامش الخطأ 2.53 نقطة مئوية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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