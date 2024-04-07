سياسة
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اليابان.. تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة
أقامت منظمات مجتمع مدني في اليابان، مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة طوكيو احتجاجاً على الهجمات على قطاع غزة، تزامناً مع مرور نصف عام على الحرب، رافعين شعارات تطالب بوقفها.
اليابان.. تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة
تظاهرة في طوكيو منددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة-أرشيفية / صورة: AA
7 أبريل 2024

نظم نشطاء في اليابان، الأحد، مظاهرة منددة بحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة طوكيو، تزامناً مع مرور نصف عام على حرب غزة.

وتجمع أعضاء منظمات مدنية يابانية وأبناء جاليات إسلامية أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء والمعروف باسم "كانتيه"، في منطقة تشيودا بطوكيو.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل: "وقف إطلاق النار فوراً" و"إسرائيل إرهابية" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وحمل المتظاهرون المنددون بالهجمات الإسرائيلية على غزة الأعلام الفلسطينية واليابانية.

ودعا المتظاهرون الشركات اليابانية إلى وقف تعاونها مع نظيراتها الإسرائيلية.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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