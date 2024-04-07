نظم نشطاء في اليابان، الأحد، مظاهرة منددة بحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة طوكيو، تزامناً مع مرور نصف عام على حرب غزة.

وتجمع أعضاء منظمات مدنية يابانية وأبناء جاليات إسلامية أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء والمعروف باسم "كانتيه"، في منطقة تشيودا بطوكيو.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل: "وقف إطلاق النار فوراً" و"إسرائيل إرهابية" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وحمل المتظاهرون المنددون بالهجمات الإسرائيلية على غزة الأعلام الفلسطينية واليابانية.

ودعا المتظاهرون الشركات اليابانية إلى وقف تعاونها مع نظيراتها الإسرائيلية.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.