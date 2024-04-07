أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مغادرة كل الألوية لجنوبي قطاع غزة الليلة الماضية، عدا لواء واحد مهمته تتمثل في منع المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى شمالي القطاع.

وذكرت وكالة رويترز أن متحدثاً للجيش كشف عن "سحب كل القوات البرية من جنوبي قطاع غزة، ما عدا كتيبة واحدة"، لمنع المدنيين من العودة إلى شمالي القطاع.

من جانبه شكك مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة في تصريحات للجزيرة في نية الاحتلال بشأن الانسحاب من مدينة خان يونس.

وقال: "ما يجري على أرض الواقع يختلف عما يصرح به الاحتلال لوسائل الإعلام".

ارتفاع حصيلة الضحايا

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى "33 ألفاً و175 شهيداً و75 ألفاً و886 مصاباً".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفاً و175 شهيداً و75 ألفاً و886 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 38 شهيداً و71 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

تواصل القصف

في السياق أفادت وكالة وفا للأنباء باستشهاد 6 مدنيين في قصف لطائرات الاحتلال الحربية على منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدتان، في قصف طائرات الاحتلال استهدف منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت أن مواطنَين استُشهدا وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات ومدفعية الاحتلال عدة منازل في منطقة الزنة وبني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة أصيب 6 مواطنين في قصف مدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في حي الزيتون وتل الهوى في المدينة، تزامناً مع إطلاق دبابات الاحتلال المتمركزة في المنطقة الغربية النار على منازل المواطنين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف صوب منازل المواطنين واستهدفت أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

"هيكل فارغ"

على صعيد متصل نددت منظمة الصحة العالمية بالدمار الهائل الذي لحق بمستشفى الشفاء في غزة من جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي الأخير، وقد أصبح "هيكلاً فارغاً" إلا من الجثث.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس: "تمكّنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من الوصول إلى مجمع الشفاء الذي كان ذات يوم العمود الفقري للنظام الصحي في غزة، والذي أصبح الآن هيكلاً فارغاً إلا من المقابر البشرية بعد الحصار الأخير".

وقال تيدروس إن الفريق رأى "خمس جثث على الأقل خلال المهمة".

وأضاف أن أعضاء الفريق لمسوا أيضاً أن "غالبية مباني المجمع الاستشفائي لحق بها دمار هائل، وأن الأصول تضرّرت بغالبيتها أو تحوّلت إلى رماد".