تجمع طلاب مدارس الأئمة والخطباء في ولاية أدي يمان جنوبي تركيا، الاحد، في مظاهرة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتشد الطلاب في منتزه الديمقراطية بمركز المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية والتركية.

ودعا الطالب صالح آقوش، المتحدث باسم الطلاب، إلى "رص الصفوف من أجل مجابهة الظلم الحاصل في غزة".

وقال آقوش: "نواصل الوقوف مع سكان غزة (..) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 33 ألف مدني في غزة استُشهدوا على يد الصهاينة، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وأكثر من 75 ألف مصاب".

وتشنُّ إسرائيل منذ ستة أشهر، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جريمة الإبادة.